بحوزتهما 7 كيلوات.. القبض على تاجري مخدرات بالبصرة قادمين من دولة مجاورة

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الأحد، قيام وكالة الاستخبارات بإلقاء القبض على اثنين من مهربي المخدرات من احدى دول الجوار وبحوزتهما أكثر من ٧ كغم من المواد المخدرة و١٠٠ الف حبة مخدرة في البصرة.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين يحملان الجنسية الاجنبية قادمين من احدى دول الجوار يقومان بتهريب وتجارة المواد المخدرة في محافظة البصرة".

وأضاف البيان أن بحوزة المتهمين كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر (٦كغم من مادة الحشيشة و١كغم من مادة الترياك و٥٠٠غم غم من مادة الحشيشة و١٠٠٠٠حبة مخدرة وقارب صيد كانا يستقلانه، فضلا عن أدوات تعاطي )، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا مع المتهمين والمضبوطات".