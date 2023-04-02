بحوزتهما مخدرات.. شرطة بابل توقع بمتهمين أحدهما يمارس "السحر والشعوذة"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الأحد، القبض على متهم بأعمال "السحر والشعوذة" بحوزته مخدرات في إحدى سيطراتها الأمنية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال في مدخل المحافظة الشمالي، ألقت القبض على مخالف ضُبط بحوزته 118 حبة مخدرة، اضافة إلى عدد كبير من المواد المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة وتجهيل المجتمع ، كان قد أخفاها في أماكن متفرقة من عجلته الشخصية".

وأشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله لينال جزاءه العادل".

إلى ذلك تمكنت مفارز سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون شمال المحافظة، من القبص على مخالف عثر بحوزته على 40 حبة مخدرة جرى تسليمه إلى جهة الاختصاص، وفقاً للبيان.