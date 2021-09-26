بحوزتهما مخدرات.. اعتقال اثنين سرقا 38 جهاز موبايل من زوار الاربعينية في النجف

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة النجف، يوم الاحد، عن القاء القبض على متهمين اثنين قاما بسرقة 38 جهاز موبايل من زوار الاربعينية، وضبطت بحوزتهما مواد مخدرة وادوات للتعاطي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "شعبة الكرار لمكافحة الإجرام ألقت القبض على اثنين من المتهمين، وضبطت بحوزتهما ٢٩ جهاز موبايل ومبلغ ٦٧٥ الف دينار جراء بيع 9 اجهزة موبايل كانا قد سرقاها من الزوار".

واضافت انه "تم ضبط أدوات لتعاطي مادة الكريستال بحوزتهما"، مشيرة الى ان "المتهمين من احدى المحافظات الجنوبية وهما نزيلان في أحد فنادق المدينة القديمة".

وأشارت إلى "إحالتهم إلى القضاء لينالا جزاءهما".

وكان مصدر أمني في محافظة ذي قار، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في 15 ايلول الجاري، بأن "قوة أمنية خاصة اعتقلت عصابة مكونة من 5 أفراد تراوحت أعمارهم بين 17 - 22 عاما، وبحوزتهم مبالغ مالية مزورة ومخدرات وأجهزة تعاطي كانوا يسيرون مع الزوار المتوجهين إلى كربلاء".

وبين المصدر، أن "المعتقلين جميعهم من محافظة البصرة، وتم نقلهم لمركز احتجاز خاص"، لافتا إلى أن "عملية الاعتقال جرت بناحية الطار جنوبي محافظة ذي قار".