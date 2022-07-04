بحوزتهما مادة "الكريستال".. اعتقال تاجري مخدرات وسط كربلاء

شفق نيوز /أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، اعتقال متهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة وسط مدينة كربلاء، مبينة انها ضبطت بحوزتهما مادة الكريستال وأدوات أخرى تستخدم بهذا الشأن.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن كربلاء المقدسة التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة بمركز المحافظة، وبحوزتهما كمية من مادة الكرستال المخدرة وأدوات اخرى تستخدم في عملية التعاطي".

وأضاف بيان الخلية أنه "تم مصادرة المواد وإحالة المتهمين الى التحقيق".