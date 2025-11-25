بحوزتهما كيلوغرام من الكريستال.. قوة أمنية تعتقل تاجري مخدرات في البصرة

شفق نيوز- البصرة

تمكّنت قوة أمنية في البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط كمية من مادة الكريستال بحوزتهما خلال عملية نوعية داخل مركز المحافظة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة تمكّنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بعد تشكيل فريق عمل متخصص ونصب كمين محكم، وذلك عقب ورود معلومات استخبارية دقيقة حيث أجرت القوة تحريات ميدانية واستحصلت الموافقات القضائية اللازمة للتحرك".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن ضبط كيلوغرام واحد من مادة الكريستال المخدِّرة كانت بحوزة المتهمين"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لعرضهم على القضاء".

وتواصل القوات الأمنية عمليات ملاحقة تجار ومهربي المخدرات في البصرة ومحافظات البلاد الأخرى، حيث تسفر هذه العمليات عن اعتقال الكثير من التجار والمهربين وضبط كميات كبيرة من المواد المخدّرة بحوزتهم.