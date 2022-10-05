بحوزتهما قنابل وأسلحة.. اعتقال موظفين في مكتب برلماني عراقي (وثيقة)

شفق نيوز/ كشفت وثيقة أمنية، يوم الأربعاء، عن اعتقال القوات الأمنية في البصرة اثنين من العاملين في مكتب أحد نواب المحافظة وبحوزتهما أسلحة وقنابل يدوية.

وبحسب وثيقة عبارة عن "وصل استلام" صادرة من شعبة مكافحة إجرام البلدة في البصرة، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الشعبة تسلمت من الفوج التكتيكي في المحافظة كل من "ياسر ياسين شغيت نصيري آل زيرج تولد 1996 منتسب في هيئة الحشد الشعبي، وحيدر ياسين شغيت نصيري آل زيرج موظف في شركة مصافي الجنوب وسكرتير النائب مصطفى سند"، يسكنان في منطقة "ابو الجوزي" في قضاء ابي الخصيب.

وتبين الوثيقة أن المعتقلين كان بحوزتهما "بندقية كلاشنكوف مع ثلاثة مخازن عتاد و 289 إطلاقة، ومسدس مع مخزن عتاد و 15 اطلاقة، وقنبلتين هجوميتين مع صاعقين، ودرع بدون صفائح، وهويتين صادرتين من مكتب النائب مصطفى جبار سند".