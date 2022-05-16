بحوزتها 15 كغم "كرستال وحشيشة".. تفكيك شبكة لتجارة المخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلن الأمن الوطني بمحافظة ميسان جنوبي العراق، يوم الإثنين، تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في منطقة الفرات الاوسط بحوزتها 15 كغم "كرستال وحشيشة".

وذكر بيان لجهاز الامن الوطني ورد لوكالة شفق نيوز، "بناءً على معلومات استخبارية وبعد استحصال الموافقات القضائية ،تمكنت مفارز أمن ميسان التابعة لجهاز الامن الوطني وبكمين محكم من إلقاء القبض على أحد أكبر تجار المخدرات في المحافظة وبحوزته نحو (14) كغم من مادة الكرستال و (1) كغم من مادة الحشيشة".

وأضاف البيان أنه "بدلالة الملقى القبض عليه تمَّ تحديد أفراد شبكته الاربعة الذين توزعوا في محافظتي كربلاء والنجف؛ إذ جرى مداهمة أوكارهم والقاء القبض عليهم وضبط مبلغ مالي قرابة (13) مليون دينار عراقي كانت بحوزتهم لغرض المتاجرة".

واشار الى "تدوين أقوالهم أصولياً واحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وسيتم تسليم المواد إلى دوائر الصحة المعنية بقرار قضائي لغرض اتلافها".