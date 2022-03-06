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بحوزتها عشرات الملايين منها .. تفكيك شبكات تتاجر بالعملات المزيفة في ثلاث محافظات

Category: أمـن

Date: 2022-03-06T08:05:20+0000
بحوزتها عشرات الملايين منها .. تفكيك شبكات تتاجر بالعملات المزيفة في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الأحد، تفكيك شبكات تتاجر بالعملات المزيفة في محافظات بغداد وذي قار وواسط والقبض على أفرادها.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد ورود معلومات دقيقة عن إنتشار عملة مزيفة في أسواق بعض المحافظات، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني بتكثيف جهدها الميداني، وتمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية من تفكيك شبكة لتجارة العملة المزيفة مؤلفة من (5) أفراد في العاصمة بغداد وبالجرم المشهود، وضبط بحوزتهم (15) مليون دينار عراقي مزيف واسلحة خفيفة".

وعلى صعيد متصل ألقت مفارز الجهاز في محافظة واسط القبض على عصابة مؤلفة من (3) أفراد يقومون ببيع العملات المزيفة بكمين محكم عقب صدور مذكرات قبض بحقهم وقد ضبط بحوزتهم (25) مليون دينار مزيف وسلاح ناري غير مرخص"، وفقاً للبيان.

وفي السياق ذاته تمكنت مفارز الجهاز في محافظة ذي قار من القاء القبض على (4) متهمين يروجون للعملة المزيفة في مناطق متفرقة من المحافظة وبحوزتهم نحو (10) الاف دولار مزيف ونحو (مليون) دينار مزيف ايضاً، وكمية من مادة الكرستال تقدر ب (250) غم لدى احد المتهمين المطلوبين بقضايا تجارة المخدرات".

وتابع البيان "قد جرى تدوين اقوال جميع المتهمين واحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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