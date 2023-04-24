بحوادث منفصلة.. مصرع رجل وطفل وإصابة 4 مدنيين في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الاثنين، بمصرع واصابة ستة مدنيين بينهم طفل في ثلاثة حوادث منفصلة بالمحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن رجلا خمسينيا قتل إثر شجار في حي الكاطون غربي بعقوبة، مبينا أن الشجار نشب بين مجموعة أشخاص أقارب، فيما حضرت قوات الأمن إلى مكان الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة.

وفي حادث آخر، ذكر المصدر، أن طفلاً يبلغ من العمر ثلاث سنوات لقي مصرعه جراء سقوطه من أعلى منزله في ناحية العظيم، (60 كم شمال بعقوبة)، مشيرا إلى "أن جثة الطفل نقلت الى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وفي حادث ثالث وبحسب المصدر نفسه، أصيب أربعة أشخاص من عائلة واحدة بجروح بليغة جراء اصطدام مركبتهم بكتلة المواد الانشائية "المقرنص" كانت موضوعة على جانبي طريق (بغداد -كركوك) في ديالى، خلال أعمال الكساء ارصفة الشارع الجاري تنفيذها.

وبين أن الحادث وقع في أطراف قضاء الخالص، (17 كم شمال شرق بعقوبة)، قرب شقق (حي العمال)السكنية، مشيرا إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.