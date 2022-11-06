بحوادث متفرقة .. مصرع ثلاثة أشخاص واعتقال قاتل مدنيين بثلاث محافظات

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، يوم الأحد، بمصرع شاب جراء صعقة كهربائية في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان شابا لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية داخل منزله في قرية (العجيمي) التابعة لناحية السلام (٢٥ كم شمال شرق بعقوبة).

وأضاف ان جثة الضحية تم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث.

ولقى الكثيرون في ديالى مصرعهم خلال فصل الصيف جراء صعقات كهربائية متنوعة بالاجهزة المنزلية أو الحوادث العرضية.

وعلى صعيد مماثل، قُتل مدني يعمل سائق تنكر على طريق زراعي في منطقة الحساوية شرق ناحية ابي صيدا ٣٠ كم شمال شرق بعقوبة من قبل مجهولين.

إلى ذلك انتحر شاب من مواليد العام ٢٠٠٤ بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس ضمن الحي الصناعي في منطقة "كسرة وعطش" شرقي العاصمة بغداد، بحسب مصدر في الشرطة العراقية.

في غضون ذلك أعلنت شرطة قضاء "سوق الشيوخ" بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، القاء القبض على شخص متهم بقتل مدنيين اثنين.

وقالت الشرطة في بيان إن "( مركز شرطة الاسماعيلية) -وفوج الطوارئ 6 وبالتعاون مع المواطنين بوقت قياسي وخلال ساعات تمكنوا من القبض على المتهم ( ح . ع. ه ) الذي قام بقتل المجنى عليهم ( ازهر حبيب عودة ) و(حسين علي هاشم ) بواسطة بندقية، مشيرة إلى إحالة المتهم الى القضاء لينال جزاءه العادل.

وكان مصدر امني في ذي قار قد افاد، مساء أمس السبت، بمقتل شخصين بمشاجرة مسلحة جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مشاجرة مسلحة في قرية النواشي بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، انتهت بمقتل شخصين اثنين على الفور، ولم يتبين سبب المشاجرة لغاية الان".

وبين المصدر، ان "قوات امنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما، فيما فتحت تحقيقاً موسعاً بالحادث لمعرفة ملابساته، بعد فرار الجناة لجهة مجهولة".