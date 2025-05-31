بحماية مشددة للتحالف الدولي.. أكثر من 200 عائلة تغادر مخيم الهول باتجاه العراق

شفق نيوز/ غادرت 223 عائلة عراقية، اليوم السبت، مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية، متجهةً نحو الأراضي العراقية وسط إجراءات أمنية مشددة لقوات التحالف الدولي.

وقال مسؤول مكتب الخروج في مخيم الهول شكري الحجي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الرحلة هي الدفعة الـ 11 منذ بداية العام 2025 والرحلة الـ 26 من رحلات إعادة العراقيين إلى بلادهم"، مبيناً أن " الرحلة الحالية تتكون من 223 عائلة بعدد أفراد 832 شخصاً".

وأضاف أن "العمل يجري خلال العام الجاري على إخراج العائلات العراقية الراغبة بالعودة لبلادها بالتنسيق بين الإدارة الذاتية في إقليم شمال وشرق سوريا والحكومة العراقية".

وتجمعت أكثر من 20 حافلة عراقية خارج مخيم الهول استعداداً لنقل المواطنيين العراقيين الخارجين من مخيم الهول تمهيداً لنقلهم إلى الأراضي العراقية عبر معبر اليعربية الحدودي شرق الحسكة.

ورافقت الحافلات مدرعات أمريكية وسط تحليق للطيران المروحي الأمريكي ضمن إجراءات أمنية مشددة للتحالف لضمان وصول آمن للحافلات إلى الأراضي العراقية.

وفي منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي غادرت 241 عائلة بعدد أفراد 865 شخصاً مخيم الهول نحو الأراضي العراقية.

وكشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، لوكالة شفق نيوز في وقت سابق، أن عدد الاشخاص الذي نقلوا من مخيم الهول السوري للعراق بلغ 15 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس جهانكير، لوكالة شفق نيوز إن "مجموع الأشخاص العراقيين، الذين نقلوا من مخيم الهول السوري باتجاه مخيم الجدعة في نينوى وصل لاكثر من 15 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال، فيما ما يزال أكثر من 12 ألفاً و600 شخص في المخيم، بانتظار نقلهم إلى الاراضي العراقية على شكل دفعات".

ومنذ العام 2021، بدأت الحكومة العراقية، بالتعاون مع منظمات دولية، تنفيذ خطة لإعادة عائلات عراقية من المخيم إلى البلاد، حيث يتم استقبالهم في مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم اجتماعيًا ونفسيًا، وسط اعتراضات محلية متكررة، ولاسيما من ذوي ضحايا تنظيم داعش في نينوى، الذين يبدون تخوفهم من عودة هذه العائلات إلى مجتمعاتهم.