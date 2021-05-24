بحضور قادة شرطة كوردستان.. اجتماع أمني رفيع لتأمين الانتخابات المقبلة

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، عن عقد اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اجتماعا لمناقشة تأمين العملية الانتخابية المقبلة المقرر اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عقدتا اليوم الإثنين، اجتماعاً تضمن مناقشة خطط تأمين العملية الانتخابية والإجراءات المتعلقة بها".

وأوضحت أن "الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ترأس هذا المؤتمر في مقر قيادة عمليات بغداد بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود وقائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق اول ركن عبد الوهاب الساعدي ووكيل جهاز الأمن الوطني وقائد القوات البرية، وقادة العمليات ومدراء الأجهزة الأمنية في العراق، بالإضافة إلى رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان خلف ومدراء المراكز الانتخابية في بغداد والمحافظات ضمنهم قادة الشرطة في إقليم كوردستان العراق".

ووفقا للبيان فأنه "جرى خلال هذا الاجتماع مناقشة الاستعدادات الجارية لتامين الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد".

كما تمت مناقشة الامور الكفيلة بجعل العملية الانتخابية صحيحة وتأمين المراكز الانتخابية وتيسير حركة المواطنين اثناء الانتخابات ومعالجة المشاكل والخروقات التي من الممكن حدوثها، فضلا عن التواصل الدائم مع الجهات الساندة".