بحضور داخلية كوردستان.. بغداد تستضيف اجتماع تنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران

شفق نيوز/ استضافت مستشارية الأمن القومي العراقي، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاء في بيان رسمي عراقي ورد الى وكالة شفق نيوز، أن مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ترأس وفد الجانب العراقي، بحضور وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، وممثلين عن الإقليم، فيما ترأس الوفد الإيراني عبد الرضا مسكريان.

وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة بين البلدين لتنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب مناقشة المعوقات والتحديات الحالية، والإجراءات اللازمة للإسراع بتنفيذ الاتفاق.

وأكد الأعرجي، خلال الاجتماع، حرص الحكومة العراقية على عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقًا للاعتداء على دول الجوار، فيما تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق في إقليم كوردستان لاستكمال المناقشات.