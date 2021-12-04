بحضور التحالف.. اجتماع رفيع بين البيشمركة والعمليات المشتركة لتنسيق المواقف ضد داعش

شفق نيوز/ عقدت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان وقيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، اجتماعا عسكريا وامنيا رفيع المستوى بهدف توحيد المساعي وتنسيق المواقف للتصدي للارهاب.

وجاء في بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "وفدي وزارة البيشمركة وقيادة العمليات المشتركة عقدا اجتماعا موسعا بحضور ممثل قوات التحالف الدولي".

واشار البيان الى ان "الامين العام لقوات لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور أشرف على وفد وزارة البيشمركة، مؤكدا ان الجانبين ناقشا في الاجتماع الذي تم بحضور عدد من كبار الضباط مسألة توحيد المساعي الامنية والعسكرية لمواجهة هجمات ارهابيي داعش وتمتين استراتيجية التنسيق والتفاهم الامني والعسكري في مناطق التنسيق الامني المشترك بين قوات المركز والاقليم كنوع من الاحساس بوحدة صفوف القوات".

واضاف البيان ان "الاجتماع شهد ايضا التحاور بشأن التنسيق مع القوات الصديقة في اطار الدعم اللوجستي وتوحيد المساعي للتصدي ارهابيي داعش والاتفاق على الاستمرار في اللقاءات الثنائية بين القيادات الامنية والعسكرية المشتركة لوضع رؤية واضحة لمواجهة الارهاب".

جدير بالذكر ان كلا من رئيس حكومة اقليم كوردستان والقائد العام للقوات المسلحة في العراق اعلنا في بيانين مختلفين انه من الضروري زيادة التنسيق والتعاون بين القوات العسكرية في الميدان والعمل على توحيد المواقف لمواجهة داعش عن طريق تمتين نظام التنسيق الامني والعسكري المشترك.