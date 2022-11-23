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بحضور البيشمركة.. مجلس الامن الوطني يتخذ 4 قرارات رداً على الاعتداءات التركية والايرانية

Category: أمـن

Date: 2022-11-23T20:12:46+0000
بحضور البيشمركة.. مجلس الامن الوطني يتخذ 4 قرارات رداً على الاعتداءات التركية والايرانية

شفق نيوز/ عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، مساء يوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بحضور أعضاء المجلس ورئيس أركان البيشمركة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس ناقش الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية، والقصف الذي طال عددا من المناطق في إقليم كوردستان العراق، وتسبب بترويع الأهالي وإلحاق الأذى لهم ولممتلكاتهم".

وتابع، "في إطار العمل لوقف هذه الاعتداءات، إلى جانب استمرار الجهود الدبلوماسية، فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

1- وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا.

2- تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكّنها من إنجاز مهامها.

3. المناورة بالموارد البشرية المتاحة لوزارة الداخلية لتعزيز المخافر الحدودية.

4. التنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البيشمركة لإنجاز الفقرات 1 و 2 أعلاه بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية.

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