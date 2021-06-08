بحضور الاستخبارات والحشد.. اجتماع أمني لتأمين الحدود العراقية - السورية

شفق نيوز/ ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لبحث ضبط وتأمين المناطق الحدودية مع سوريا، بحضور الأجهزة الاستخبارية وقيادة العمليات المشتركة وممثلين عن الحشد الشعبي.

وجرى خلال الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بحث المشكلات التي تواجه ضبط وتعزيز السيطرة الأمنية في المناطق الحدودية، خصوصا مايتعلق بالحدود العراقية السورية".

وناقش المجتمعون أيضا، "السبل الكفيلة بتأمين الحدود العراقية ومنع تسلل الإرهابيين الى داخل الأراضي العراقية، كما جرى رفع التوصيات اللازمة بشأن تخطي تحديات الأمن والاستقرار في البلاد عموما، وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة".