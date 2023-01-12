بحرب المناخ والتقنيات الأمنية..  ديالى تخنق داعش على حدود كوردستان

شفق نيوز/ افاد مسؤول امني في ديالى، يوم الخميس، بتنفيذ خطة تحصين استباقية ومناخية في القواطع الساخنة والحدودية مع اقليم كوردستان ومحافظات اخرى.

وقال الناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي في ديالى صادق الحسيني لوكالة شفق نيوز، ان وزارة الداخلية ورئاسة أركان الجيش العراقي بالتنسيق مع التشكيلات الامنية والحشد نفذت خطة تحصين في القواطع الساخنة وحدود المحافظة مع كوردستان وكركوك وصلاح الدين من عدة مراحل.

وبين الحسيني، ان الخطة تضمنت نصب كاميرات مراقبة وتكثيف نقاط الرصد والمراقبة مستثمرة الظروف المناخية القاسية التي خنقت عناصر داعش ووضعتهم في أوضاع مزرية، موضحا أن عناصر التنظيم باتوا يبحثون عن ملاذات وفراغات في مناطق أخرى هرباً من ملاحقة وضربات قوات الامن والحشد الشعبي.

واكد الحسيني ان الظروف المناخية وخطط التحصين جعلت قوات الأمن صاحبة المبادرة ونقل المعركة في المناطق التي تريدها بعد خنق عناصر التنظيم، مشيرا إلى أن خطة التحصين تتواصل في كركوك وصلاح الدين أيضاً، ولم تبقي لعناصر داعش أي خيارات للهروب من والى ديالى سوى الاستسلام او الموت بعد تجريدهم من كل الخيارات.

يذكر أن وزارتي الدفاع والداخلية شرعت بخطط تحصين للقواطع الساخنة في ديالى على خلفية الهجمات الغادرة التي شهدت عدة مناطق