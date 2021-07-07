بحثاً عن مطلقي الصواريخ.. تطويق ناحية البغدادي بالكامل

شفق نيوز/ طوقت قوات الأمن العراقية ناحية البغدادي بالكامل بحثا عن مطلقي الصواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية يوم الأربعاء، وفق مصدر أمني

وسقطت 7 صواريخ داخل قاعدة عين الأسد الجوية وفي محيطها، دون وقوع إصابات بشرية.

وانطلقت الصواريخ من منطقة المؤسسة بناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت غربي الأنبار، كما أبلغ مصدر أمني شفق نيوز.

وقال المصدر إن "قوات الأمن العراقية طوقت ناحية البغدادية بالكامل في محاولة للقبض على منفذي الهجوم الصاروخي".

وأشار المصدر إلى "هدم جزئي لجامع واحتراق دار ومحل، نتيجة القصف الصاروخي على القاعدة والرد من قبل الجانب الامريكي باستخدام منظومة الدفاعات".

وكان مصدر قد قال لشفق نيوز بأن الرد الأمريكي على موقع انطلاق الصواريخ تسبب باحتراق أربعة منازل والسيارة التي التي كانت تحمل قاعدة الصواريخ.

وتتعرض القاعدة، التي تستضيف جنودا أمريكيين، إلى هجمات متكررة كان آخرها هجوم بثلاثة صواريخ أول أمس الاثنين، دون وقوع إصابات.

ويأتي هذا الهجوم غداة هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل.