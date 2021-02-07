بحثا عن مخابئ داعش.. الجيش يواصل تمشيط المناطق الصحراوية غربي الانبار

شفق نيوز/ أكد قائد عمليات محافظة الانبار غربي العراق اللواء الركن ناصر الغنام، اليوم الأحد، استمرار قوات الجيش بعمليات تمشيط المناطق الصحراوية غربي المحافظة، وذلك للبحث عن مخابئ تنظيم داعش.

وقال الغنام لوكالة شفق نيوز، "قمنا بتوجيه قطعات الجيش بالانتشار في المناطق الصحراوية القريبة من قضاء الرطبة أقصى غرب الانبار، وباقي المناطق الحدودية، وذلك بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجد التنظيم في تلك المناطق".

وأضاف "تمكنا من تدمير عدد من مضافات داعش في تلك المناطق، فضلا عن القضاء على عدد كبير منهم، اعتمادا على الجهد الاستخباراتي بعمليات الانبار".

وكشف مصدر أمني في مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، عن "قيام قوات التحالف بنصب كاميرات حرارية جديدة على الشريط الحدودي، وذلك بعد محاولات عناصر التنظيم بالتسلل من الأراضي السورية ودخول الأراضي العراقية.

وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن "الشريط الحدودي بين جمهورية العراق والجمهورية السورية والذي يمتد على طول يبلغ أكثر من 599 كم، بحاجة إلى دعم حكومي أكبر، ليتم تزويده بالكاميرات الحرارية بالكامل، فضلا على ضرورة زيادة أعداد القوى الماسكة له، كي يتم التمكن من مسك الحدود بشكل محكم".