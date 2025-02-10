بحثاً عن قتلى "داعش".. انطلاق عملية امنية واسعة جنوب كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الاثنين، بانطلاق عملية أمنية واسعة جنوب المحافظة للبحث عن جثث قتلى تنظيم "داعش"، وذلك عقب القصف الجوي الذي نفذه سلاح الجو العراقي عبر طائرات الـ F16 يوم أمس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من الجيش العراقي بدأت عملية أمنية في منطقة وادي زغيتون بين ناحية الرشاد وقضاء داقوق (45 كم جنوب كركوك)"، موضحاً أن "العملية تأتي في أعقاب الضربات الجوية التي استهدفت مواقع التنظيم في تلك المناطق".

وأضاف المصدر، أن "العملية مستمرة وتتمتع بتغطية جوية من طيران الجيش، وسيتم الإعلان عن تفاصيل العملية والضربة الجوية التي نفذت مساء يوم أمس، في وقت لاحق".

وأشار المصدر، إلى أن "المعلومات تفيد بأن طائرات F_16 نفذت ضربتين جويتين استهدفت خلالهما هذه مضافة تابعة لتنظيم داعش، والتي أسفرت عن قتل من بداخلها من عناصر عصابات داعش الإرهابية".

هذا وأعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم أمس الاحد، استهداف مضافة للإرهابيين كان بداخلها عدد من مجرمي عصابات داعش في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك بواسطة صقور الجو الشجعان بطائرات F_16".