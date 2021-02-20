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بحثاً عن أسماء محددة.. وصول تعزيزات عسكرية إلى الطارمية

Category: أمـن

Date: 2021-02-20T19:30:02+0000
بحثاً عن أسماء محددة.. وصول تعزيزات عسكرية إلى الطارمية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بوصول تعزيزات عسكرية، السبت، إلى قضاء الطارمية شمال بغداد للمشاركة في عملية واسعة النطاق لملاحقة فلول داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن تعزيزات من قوات الجيش وصلت إلى الطارمية للمشاركة في الحملة العسكرية بقضاء الطارمية.

وأضاف أن القوات الإضافية ستتولى حملة تمشيط وبحث عن عدد من المطلوبين الذين فروا خلال عمليات قصف مواقع التنظيم.

وشنت القوات العراقية عملية عسكرية فجر السبت في الطارمية لملاحقة فلول داعش، تمكنت خلالها من قتل خمسة عناصر من التنظيم بينهم قيادي، كما قضى في الاشتباكات ثلاثة من أفراد الحشد الشعبي.

كما شنت مقاتلات عراقية من طراز "اف ١٦" ضربات جوية في المنطقة.

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