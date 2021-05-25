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بحثا عن بؤر داعش.. شرطة ديالى تنفذ عمليات امنية في قرى المقدادية

Category: أمـن

Date: 2021-05-25T11:25:03+0000
بحثا عن بؤر داعش.. شرطة ديالى تنفذ عمليات امنية في قرى المقدادية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في شرطة محافظة ديالى اليوم الثلاثاء، تنفيذ حملة امنية واسعة في قرى قضاء المقدادية شمال شرقي بعقوبة، بحثا عن بؤر وأوكار داعش في البساتين والاراضي الزراعية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ إن "قيادة شرطة ديالى وقسم شرطة المقدادية وفوج طوارئ ديالى الخامس ومفرزة من مركز أمن المقدادية ومفرزة من مكافحة المتفجرات؛ نفذت عملية دهم وتفتيش في بساتين وقرى (بلور والكوام) المحاذية لنهر مهروت ضمن قضاء المقدادية بحثا عن بؤر وأوكار عناصر داعش".

وأضاف المصدر؛ أن العملية وقائية استباقية لمنع عناصر داعش من اعادة بناء أوكار وبؤر تهدد المناطق السكنية والقطعات الأمنية شمال شرقي المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة، ومنعها من الاعداد والتخطيط لأي هجمات ارهابية.

واشار إلى ان العملية الامنية تمت بنجاح ووفق المضامين المرسومة دون أي حوادث تذكر.

وتنفذ شرطة ديالى عمليات دهم وتفتيش يومية للمناطق والقصبات الساخنة لمطاردة عناصر داعش المتخفية ومنعها من إحياء خلاياها النائمة.

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