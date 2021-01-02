بحادث هو الثاني من نوعه خلال ايام .. الامن العراقي يعتقل رجلا وامرأة باعا أبنهما

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، يوم السبت، عن إلقاء القبض على رجل وامرأة قاما ببيع ابنهما في بغداد، مقابل عشرة ملايين دينار.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن معلومات استخباراتية وردت عن وجود عملية اتجار بالبشر من خلال بيع طفل من قبل ذويه في العاصمة بغداد.

وبينت أنه على الفور تم تشكيل فريق فني من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على المتهمين في منطقة الكرادة ببغداد، بالجرم المشهود اثناء بيعهم ولدهم البالغ من العمر خمس سنوات بمبلغ عشرة ملايين دينار.

وأشارت الوكالة الى ايداع المتهمين في التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

وكانت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، قد اعلنت في 30 كانون الاول 2020، عن القاء القبض على متهمين رجل وامرأة مطلوبين وفق احكام الاتجار بالبشر وبيع المواد المخدرة في محافظة كربلاء.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارزها تمكنت من القاء القبض على متهمين رجل وامرأة في منطقة الحر ضمن محافظة كربلاء مطلوبين وفق الاتجار بالبشر لقيامهما ببيع طفلهما غير الشرعي مقابل مبلغ من المال ، وكذلك متاجرتهما بالمواد المخدرة وبالجرم المشهود وبحوزتهما كمية من المخدرات ومواد اخرى تستخدم للتعاطي.

ونوه البيان الى انه من خلال التحقيقات معهما تم الاستدلال على مكان الطفل المتاجر به وبعد استحصال الموافقات القضائية تم جلب الطفل والقاء القبض على المتهم الذي اتم عملية شرائه، مشيرا الى ايداع المتهمين التوقيع لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.