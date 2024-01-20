بحادث سير مروع.. مصرع وإصابة 7 جنود عراقيين أثناء التحاقهم في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، يوم السبت، بمصرع وإصابة 7 جنود عراقيين بحادث سير مروع أثناء التحاقهم بالواجب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق العام بناحية الشبكة الحدودية في محافظة النجف، ناتج عن انقلاب عجلة تحمل على متنها 7 جنود عراقيين ينتمون لحرس الحدود / المنطقة الخامسة، اثناء التحاقهم بالواجب".

وبين المصدر، ان "الحادث أدى لمصرع 4 عسكريين وإصابة 3 آخرين بجروح بليغة"، مبيناً أنه "تم نقل الجثث للطب العدلي، والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".