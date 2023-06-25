بحادثين منفصلين.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بينهم 4 ايرانيين ومنتسب بالحشد في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفادت مصادر رسمية وأمنية، يوم الأحد، بمصرع وإصابة 7 أشخاص بينهم 4 ايرانيين ومنتسب بالحشد الشعبي بحادثين منفصلين في محافظتي ميسان وكركوك.

وذكر بيان لمديرية مرور ميسان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادث اصطدام وقع بين مركبتين على طريق عمارة _ مشرح الاولى نوع كيا حمل والثانية أجرة نوع بيجو بسبب السرعة الشديدة من قبل سائق المركبة الأولى وعدم الانتباه مما أدى إلى اصطدامه بالمركبة الثانية".

واوضح ان "الحادث ادى الى وفاة شخصين إيرانيين وإصابة أربعة آخرين اثنين عراقيين واثنين ايرانيين".

في السياق، أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، بمصرع منتسب بالحشد الشعبي جراء حادث سير شرقي تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً بالحشد لقي مصرعه بحادث سير على طريق كركوك- تكريت منطقة(ربيضة) شرقي تكريت".

واضاف، أن "جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث".

ويطلق على طريق تكريت -كركوك طريق الموت لكثرة حوادثه المميتة.

وتشهد صلاح الدين تصاعدا بحوادث السير أغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية.