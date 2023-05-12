بحادثين منفصلين.. مصرع وإصابة 10 أشخاص في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في صلاح الدين بمصرع وإصابة 10 مدنيين بحادثي سير ومشاجرة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان مدنيين اثنين لقيا مصرعهما وأصيب آخران بتصادم عجلتين على طريق كركوك -تكريت.

واضاف، ان جثث الضحايا نقلت للطب العدلي فيما نقل المصابون الى مستشفى تكريت.

ويتصدر طريق كركوك-تكريت حوادث السير في صلاح الدين بسبب تضرره واقتصاره على ممر واحد.

وفي قضاء سامراء اصيب 6 شبان جراء مشاجرة بالسكاكين في حي القادسية بأطراف القضاء بحسب مصدر امني اخر.

وأشار إلى أن قوة امنية حضرت الى مكان الحادث واعتقلت عدداً من مسببي الشجار فيما نقل المصابين الى مستشفى سامراء.