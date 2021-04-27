بحادثين منفصلين.. مسلحون يغتالون مدنياً ويسرقون مبالغ مالية ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باغتيال مدني في العاصمة بغداد على يد مسلحين مجهولين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني ضمن مدينة الصدر ما اودى بحياته في الحال".

ووفقاً للمصدر فأنه " لم يتبين اذا كان الحادث نتيجة خلاف عشائري او جنائي".

واشار مصدر ثانٍ الى أن "مجموعة مسلحة اقدمت على اقتحام منزل ضمن منطقة حي البساتين في الشعب شمال شرق العاصمة بغداد".

واوضح، أن "المسلحين قاموا بسرقة مبالغ مالية لم يقدر ثمنها ولاذوا بالفرار"، لافتا الى أن "المنزل كان خاليا من ساكنيه".