بحادثين منفصلين .. إصابة ضابط بمواجهة مسلحة مع تاجر للمخدرات وانتحار فتاة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قارجنوبي العراق، اليوم الجمعة، بإصابة ضابط أمني بجروح إثر تبادل إطلاق نار مع مطلوب للقضاء، فيما أقدمت فتاة على الانتحار وسط مدينة الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية نفذت واجبا في قرية (آل نياز) شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة ضد تاجر مخدرات مطلوب وفق أحكام المادة 28 مخدرات"، لافتا إلى أن "المطلوب للقضاء وفور وصول القوة الامنية إلى منزله فتح النار عليها".

واضاف المصدر، ان " القوة الامنية ردت بالمثل، وأدى تبادل إطلاق النار إلى إصابة امر القوة الامنية برصاصة في إحدى قدميه، ثم قام المتهم بإطلاق النار على نفسه فاصابها بطلقة في الرأس، ونقل الطرفين المصابين للمستشفى التركي لتلقي العلاج اللازم ".

بدروها أكدت مديرية مكافحة المخدرات في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية الحادث، وقالت في بيان إنها شرعت من خلال قوة من شعبة مكافحة مخدرات الناصرية بتنفيذ أمر قبض بحق احد تجار المخدرات في محافظة ذي قار وهو متهم مطلوب وفق أحكام المادة 28 مخدرات.

ووفقا للبيان فإنه وبعد محاصرة هذا المتهم قام بإطلاق النار على القوة المنفذة للواجب ومن ثم أطلق النار على نفسه، مما ادى الى مقتله وإصابة احد الضباط.

من جانب آخر، أقدمت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما على الانتحار بواسطة (شماغ رجالي) معلق بسقف غرفتها في منزلها الواقع بمنطقة حي الشهداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، دون معرفة أسباب الانتحار، حيث نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.