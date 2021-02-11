بحادثين منفصلين.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما في بغداد وذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الخميس، بتسجيل حالتي انتحار لشاب وفتاة بحادثين منفصلين في العاصمة العراقية بغداد، ومحافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً اقدم ظهر اليوم، على الانتحار بأسلوب الشنق داخل غرفته بمنزله في منطقة حي الاعلام جنوب غربي بغداد.

بدوره أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، بأن الأجهزة الأمنية سجلت حالة انتحار جديدة لفتاة تبلغ من العمر 12 عاما، حيث أقدمت على إطلاق النار على نفسها داخل منزلها الواقع بمنطقة الفتاحية بقضاء الشطرة".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة هي ابنة ضابط بمديرية مرور المحافظة، وقد استخدمت سلاحه الشخصي بعملية الانتحار".

ولفت الى أنه "تم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".