بحادثين منفصلين.. انتحار منتسب وطفل جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتحار منتسب وطفل بحادثين منفصلين في محافظة السماوة جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً امنياً في عقده الرابع أقدم على الانتحار في دار اهل زوجته بقضاء الرميثة بواسطة إطلاق النار على رأسه مباشرة بمسدسه الشخصي".

وأضاف أن "تلميذ مدرسة يبلغ من العمر 12 سنة انتحر من خلال تعليق نفسه بسلك كهربائي في سقف غرفته في قضاء الخضر قرية الصبية"، موضحا ان "هذه الحالة هي الثانية من نوعها في أقل من 24 ساعة".