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بحادثة غريبة .. تلفزيون يقتل طفلاً وفتاة تنتحر واعتقال والدها في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-03-28T09:33:23+0000
بحادثة غريبة .. تلفزيون يقتل طفلاً وفتاة تنتحر واعتقال والدها في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بمصرع أحد الأطفال داخل منزله وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بحادثة غريبة من نوعها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن " طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات لقي مصرعه بحادث سقوط التلفزيون عليه داخل منزلهم بمنطقة حي الرافدين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين أن " الجثة تم نقلها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها"، لافتا إلى أن " ذويه لم يطلبوا الشكوى ضد أحد".

وفي حادث ثان سجلت محافظة ذي قار، حالة انتحار جديدة في قضاء الدواية شمال شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وابلغ المصدر وكالتنا بأن" فتاة تبلغ من العمر 19 عاما أقدمت على الانتحار بإطلاق النار على نفسها من سلاح (كلاشنيكوف) داخل منزلها بقضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن " القوات الأمنية اعتقلت والد الفتاة، وتم توقفيه بقرار من قاضي التحقيق وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، لوجود شكوك بأن الحادث جريمة قتل وليس انتحار ".

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