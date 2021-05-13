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بجهود الأهالي والقوات الأمنية.. تلاشي الهجمات "الإرهابية" في بلدة ساخنة بكركوك

Category: أمـن

Date: 2021-05-13T14:27:40+0000
بجهود الأهالي والقوات الأمنية.. تلاشي الهجمات "الإرهابية" في بلدة ساخنة بكركوك

شفق نيوز/ اكد مدير ناحية الزاب الاسفل جنوب غربي كركوك، غازي عبيد أحمد، يوم الخميس، انخفاض الهجمات "الارهابية" بنسبة 95% وتلاشي عناصر داعش في عموم القرى والقصبات التابعة لها.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، ان "جميع مناطق الناحية تشهد استقراراً أمنياً تاماً وخالية من أي بؤر أو جيوب إرهابية، فضلاً عن أن الحوادث الأمنية انخفضت بنسبة تجاوزت الـ95%، بفضل تكاتف الأهالي مع القوات الامنية وإدارة الناحية".

وأكد عدم تسجيل أي حادث أو خروق أمني ضمن 45 كم2 التي تمثل مساحة الناحية وتوابعها.

واشار أحمد إلى أن "التغييرات الأمنية في لواء 51 من الفرقة 14 للجيش العراقي، أعادت ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية وأسهمت بتحقيق استقرار أمني واجتماعي وتعاون وتنسيق عال بين المواطن والقوات الأمنية وهي حلقة كانت مفقودة في السابق بسبب سياسة الإدارة الأمنية السابقة للناحية".

وشدد على "أهمية ديمومة واستمرار التنسيق بين قوات الأمن والأهالي باعتبار المواطن جزء مهم من المنظومة الأمنية والاستخبارية لتعزيز الأمن ومنع عودة الفكر الإرهابي والتطرف الأعمى من جديد إلى مناطق الزاب".

وتأسست ناحية الزاب عام 1960، وتضم 26 قرية إضافة إلى مركز الناحية، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 56 ألف نسمة, وتبعد 95 كم جنوب غربي كركوك، وتقع في نقطة التقاء نهري دجلة والزاب الصغير.

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