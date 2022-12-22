بجهد "مخابراتي".. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من "الكريستال" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلن الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الخميس، الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من "الكريستال" جنوبي العراق.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على معلومات دقيقة حول وجود احد الناقلين للمخدرات في محافظة ميسان، نفذ جهاز المخابرات الوطني وبالتنسيق مع مديرية مخدرات ميسان، عملية نوعية تمكن خلالها من القاء القبض على المتهم وضبط بحوزته 5 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة".