بجهد استخباري.. تحرير مختطفة وإلقاء القبض على خاطفيها في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الاثنين، تحرير مختطفة وإلقاء القبض على خاطفيها بجانب الرصافة من العاصمة بغداد.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "قوة من خلية الخطف/قيادتنا بالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة الخطف/ ذي قار وبالتنسيق مع مدير قسم استخبارات وأمن القيادة تتمكن من تحرير مختطفة وإلقاء القبض على خاطفيها".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء بعد ورود معلومات من أحد المتعاونين بتواجد متهمين اثنين بالخطف، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك والتوجه الى المكان المحدد وبكمين محكم نصب لهم تم اعتقالهما في ساحة الموال ضمن شارع فلسطين".

وبين أنه "من خلال التحقيق الأولي اعترفا عن مكان وجود الفتاة المختطفة في احد الدور ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة بغداد".

وأشار إلى أنه "‏‎تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالا جزائهما العادل وفق القانون العراقي".