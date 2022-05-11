بثلاث محافظات.. نحر طفل حتى الموت وشاحنة تنهي حياة شابين واعتقال شخص أصاب زوجته ب15 طعنة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الأربعاء، العثور على جثة طفل مقتول بأسلوب النحر، في وقت لقي شخصان مصرعهما بحادث في نينوى، اعتقلت السلطات في السليمانية شخصاً أصاب زوجته بطعنات سكين.

وذكر بيان لقيادة شرطة بابل، أن قوة أمنية تمكنت، اليوم الأربعاء، العثور على جثة طفل مقتول بدت عليها آثار النحر بآله جارحة لم يتجاوز من العمر سنتين، وجدت مرمية داخل الباحة الخلفية للمنزل المجاور لداره وسط مدينة الحلة مركز المحافظة، بعد قرابة اليومين من فقدانه.

إلى ذلك كشف مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، عن مصرع شابين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية بعد أن صدمتهما شاحنة كبيرة في ساعة متأخرة من مساء امس.

وبحسب المصدر فإن سائق الشاحنة لاذ بالفرار، قبل أن تتمكن شرطة نينوى من إلقاء القبض عليه صباح اليوم بعد متابعة العجلة عن طريق الكاميرات.

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية مناهضة العنف ضد المرأة في السليمانية عن إلقاء القبض على متهم قام بطعن زوجته ١٥ طعنة سكين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المفارز المختصة لمديرية مناهضة العنف ضد المرأة في السليمانية وبأقل من أسبوع ووفقا لمعلومات دقيقة قامت بإلقاء القبض على الرجل الذي قام بطعن زوجته ١٥ طعنا بسكن.

واضاف البيان ان المتهم سيحال إلى القضاء على الجريمة التي ارتكبها ليتلقى جزاءه العادل.