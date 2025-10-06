بثلاث محافظات.. مقتل وإصابة شخصين وفتى يعتدي على معلم واعتقال 38 مطلوباً

شفق نيوز- أربيل/ كركوك/ صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، مساء اليوم الاثنين، بمقتل شاب بسبب خلاف عشائري، فيما أصيب معلم بطعنات سكين داخل إحدى المدارس في إدارة سوران بإقليم كوردستان، في حين ألقت القوات الأمنية في كركوك القبض على 38 مطلوباً ومخالفاً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في الثلاثينيات من عمره قُتل بإطلاق نار من قبل شخص مجهول في قضاء الشرقاط نتيجة خلاف عشائري، ولاذ القاتل بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأشار إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى المكان وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وباشرت بفتح تحقيق وملاحقة الجاني".

فيما ذكرت مديرية شرطة إدارة سوران المستقلة في إقليم كوردستان، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تلقت بلاغاً من مستشفى الطوارئ في سوران بوجود حالة طعن بسكين، تبيّن لاحقاً أن الضحية معلم يُدعى (ر. ش. ت) تعرض لهجوم داخل المدرسة.

وأضافت المديرية أن "المهاجم دخل المدرسة من الخارج واعتدى على المعلم بسكين قبل أن يلوذ بالفرار"، مشيرةً إلى أن "الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم (ر. م. ت) بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبدء التحقيق في الحادث".

وأكدت شرطة سوران أن "عملية الاعتقال تمت بأمر من قاضي التحقيق وبموجب المادة 413 من قانون العقوبات العراقي".

وفي سياق أمني متصل، أبلغ مصدر أمني في كركوك لوكالة شفق نيوز بإصابة شاب بجروح بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في حي الشورجة وسط كركوك، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً بالحادثة.

في حين أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، أن قيادة شرطة محافظة كركوك نفذت سلسلة من العمليات الأمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت عن إلقاء القبض على 38 مطلوباً للقضاء بموجب أوامر قبض صادرة من المحاكم المختصة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديريات الأقسام الميدانية التابعة لشرطة كركوك نفذت إجراءات أمنية وتنظيمية واسعة في مختلف مناطق المحافظة والسيطرات الرئيسية فيها، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار".

وأضاف البيان أن "دوريات شرطة النجدة تمكنت من إلقاء القبض على متهم قام بإطلاق النار وبحوزته بندقية غير مرخصة، إضافة إلى ضبط سلاحين نوع مسدس بحوزة متهمين آخرين، والقبض على سارق ومخمور"، مشيراً إلى "تغريم (81) عجلة بالتنسيق مع مفارز المرور، فضلاً عن توقيف عشرة أشخاص أثناء مشاجرات آنية في مناطق متفرقة من المحافظة".