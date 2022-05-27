بثلاث محافظات .. مصرع طفلتين واستهداف منزل منتسب أمني و"تسليب" صهريج

شفق نيوز /أفاد مصادر أمنية، اليوم الجمعة، بمصرع طفلتين نتيجة حادثي سير واستهداف منزل منتسب أمني بعبوة ناسفة، فيما تم تسليب مركبة قرب الحدود العراقية، وإنقاذ شخص من محاولة انتحار في حوادث أمنية سجلتها محافظات نينوى وبغداد والبصرة.

وقال مصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "اصطداماً حصل بين عجلتين، في شارع الغابات، بالجانب الايسر من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، ما تسبب بخروج طفلة يبلغ عمرها (7) سنوات من نافذة احدى العجلتين وسقوطها على الأرض ووفاتها على الفور نتيجة شدة ارتطامها بالأرض".

وأضاف المصدر أن "حي المالية، في الجانب الايسر من الموصل، سجل مصرع طالبة في المرحلة الابتدائية بعدما دهستها عجلة مسرعة أثناء ذهابها لتسلم نتيجة الامتحان"، مبينا ان "قوة امنية هرعت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وملاحقة الجاني الذي فر الى جهة مجهولة".

وفي بغداد افاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "عبوة محلية الصنع انفجرت، اليوم، مستهدفة منزل منتسب في اللواء الخامس شرطة اتحادية، في منطقة الـ(7000) القريبة من منطقة الكاظمية، شمالي بغداد، من دون تسجيل إصابات بشرية واقتصارها على الماديات فقط "، مبينا ان "قوة امنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه".

كما افاد المصدر أن "قوة أمنية من دوريات النجدة، انقذت شخصاً حاول الانتحار بعدما قام بإطلاق النار على نفسه ضمن منطقة النعيرية، شرقي بغداد"، مبيناً ان "القوة نقلته في الحال الى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب محاولة الانتحار".

كما افاد مصدر أمني في محافظة البصرة، لوكالة شفق نيوز إن "مسلحين مجهولون يستقلون مركبات بيك اب أقدموا على تسليب صاحب مركبة نوع صهريج بالقرب من ناحية سفوان بمحافظة البصرة، اقصى جنوب العراق، بعدما كانت متجهة إلى ميناء ام قصر ونقلوها إلى مكان مجهول"، مبينا أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث وتجري عمليات تفتيش في المنطقة بحثاً عن الصهريج".