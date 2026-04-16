بثلاث محافظات عراقية .. مقتل شخص وانتشال جثة غريق وضبط نفق لمجاميع "إرهابية"

شفق نيوز - بغداد / نينوى/ الأنبار

شهدت العاصمة بغداد و محافظتا نينوى والأنبار، اليوم الخميس، حوادث أمنية مختلفة أسفرت عن مقتل شخص وانتشال جثة غريق من نهر دجلة وضبط نفق تستخدمه المجاميع الإرهابية في تنفيذ عملياتها المسلحة لتباشر القوات الامنية بردمه.

قتل في بغداد

أفاد مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، باندلاع مشاجرة - لم تعرف أسبابها - بين شخصين متعاطين للمواد المسكرة تطورت الى استخدام السلاح الأبيض ما أدى إلى مقتل أحدهما في الحال، فيما تم القبض على الثاني.

جثة في نينوى

كشف مصدر أمني في محافظة نينوى، أن غواصي الشرطة النهرية تمكنوا من انتشال جثة شاب غرق في نهر دجلة ضمن منطقة يارمجة.

وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز " ، إن الضحية من مواليد 2009، لقي مصرعه في نهر دجلة وبعد سقوطه في حفرة مائية خلفتها أعمال حفارة مقلع على ضفاف النهر".

وأضاف أن غواصي الشرطة النهرية، وبإشراف العميد الغواص فيصل الجحيشي، باشروا بعمليات البحث والإنقاذ، وتمكنوا من انتشال الجثة وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي، فيما فُتح تحقيق بالحادث.

نفق ارهابي في الانبار

من جهته أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار، عن ضبطه نفقاً "لعصاباتٍ إرهابية" أُستخدم مقرًّا للرصد، مؤكدا أن القوات الأمنية باشرت بمعالجته لمنع استغلاله من قِبَل المطلوبين والهاربين.

وأظهر فيديو مرفق ببيان الجهاز العثور على النفق المتفرع إلى ممرات طويلة أُحكمت جوانبها ببناء اسمنتي تحت الأرض في منطقة نائية، وقد فجرت على الفور القوات الامنية مدخله، والقت عليه كميات من التراب بواسطة جرافات لإخفاء معالمه.

