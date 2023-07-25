بثلاث محافظات .. اعتقال إرهابي "خطير" وتاجر مخدرات وإحباط تفجير قرب مرآب للسيارات

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، اعتقال "إرهابي" خطير في محافظة ديالى قتل أحد اقربائه بطريقة "بشعة" ونقل أسلحة وأموالاً لتنظيم (داعش) و اتجاره بالبشر وبيع اعضائهم بمبالغ زهيدة، فيما تمكنت قوة مشتركة من اعتقال متاجر بالمخدرات بحوزته أكثر من 2 كغم من مادة الكريستال المخدرة في بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في ديالى تلقت معلومات دقيقة تفيد بتواجد أحد الارهابين الخطرين ضمن محافظة ديالى، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري من العناصر الكفوءة وبكمين محكم تمت الإطاحة بالمتهم الخطير".

وأضاف البيان ان "المتهم اعترف صراحة بقيامة بقتل ابن خاله من خلال وضع مادة السم القاتل في قدح عصير التفاح، ومن ثم قام بإخفاء الجثة بأكياس النفايات ودفنه في احدى المقابر ضمن محافظة ديالى والتي جاءت مطابقة لمراحل التحقيق في كشف الدلالة عند استخراج الجثة ومن ثم مساومة ذويه بمبالغ مالية لقاء تسليمه لهم".

وتابع البيان ان المتهم "اشترك في نقل الاسلحة والاموال الى (داعش)، وتورطه في الاتجار بالبشر وبيع اعضائهم حتى وصل بيع الشخص الواحد بخمسة ملايين دينار عراقي"، مبينا أن "المتهم ينحدر من اب ارهابي محكوم بالاعدام لاشتراكه في تفجير سيارة مفخخة استهدفت المواطنين في محافظة ديالى/ جديدة الشط عام 2016، وقد دونت اقوال المتهم واعترف صراحة بافعاله الشنيعة واحيل الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".

من جهة أخرى قالت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن " قوة من الفوج الاول اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية بالاشتراك مع الجهد الاستخباري ومفرزة من مكتب مكافحة مخدرات الكرخ تمكنت وبكمين محكم في منطقة (كفاءات السيدية) ببغداد، من إلقاء القبض على أحد المتاجرين بالمخدرات بعد محاولته الفرار وإطلاق النار على القوة المنفذة للواجب".

وأوضح البيان أنه تم "ضبط أكثر من 2 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة بحوزة المتهم، وبندقية كلاشنكوف، ومسدس، وميزان الكتروني عدد 2، وأدوات تعاط متنوعة، لافتا الى "إحالة المتهم مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة".

بدوره قال قائد شرطة محافظة كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "القوات الأمنية تقف بالمرصاد ولن تسمح بأي خرق أمني"، وذلك تعقيباً على وضع عبوة محلية الصنع قرب مرآب بغداد، وسط مدينة كركوك.

ووصف قائد الشرطة وضع هذه العبوة "المحلية الصنع"، بأنه "دليل على ضعف المجاميع الإرهابية".