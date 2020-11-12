بتوجيه من الكاظمي.. تحويل المطعم التركي إلى "متحف تشرين"

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، بتحويل المطعم التركي وسط العاصمة بغداد إلى حضاري يحمل مسمى "تشرين"، وفق ما أفاد به مسؤول حكومي.

وأبلغ المسؤول ، وكالة شفق نيوز، إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبإشراف مدير مكتبه سيتم تحويل المطعم التركي إلى متحف حضاري تحت مسمى "متحف تشرين".

وأوضح المصدر، أن "العمل بتنفيذ المشروع سيتم خلال الفترة المقبلة".

وتطل بناية "المطعم التركي" على ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد من جهة، والمنطقة الخضراء المحصنة من جهة ثانية، وقد تحول خلال احتجاجات تشرين 2019، إلى "أيقونة" التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في عموم العراق.

وعلى خلاف ما جرى في التظاهرات السابقة التي جرت قبل يوم 25 تشرين الاول، كانت بناية المطعم تستخدم من قبل القوات الأمنية والمسؤولين للإشراف على عمليات "قمع" التظاهرات، باتت تغص بالمحتجين الذين يعتبرونها خط الصد الأول للدفاع عن المحتجين في ساحة التحرير.

وأطلق المحتجون تسمية "جبل أحد" على بناية "المطعم التركي" في إشارة إلى الجبل الموجود في السعودية والذي شهد معركة "أحد" الشهيرة في التاريخ الإسلامي.

ويستغل المتظاهرون البناية لتصوير لقطات حية للسيل البشري الذي توافد حينها على ساحة التحرير على الرغم من حظر التجوال المفروض في العاصمة العراقية من الساعة 12 ليلا ولغاية السادسة فجرا.

واتهم ناشطون أصحاب "القبعات الزرق" باستخدام "عنف مفرط" للسيطرة على المطعم التركي، وقاموا بإزالة لافتات المحتجين، بعد تحول في الموقف السياسي لزعيمهم مقتدى الصدر الذي دعم شخصيات معينة لتولى رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.