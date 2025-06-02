بتهم مخدرات وسرقة و"مليون دولار".. اعتقال 12 شخصاً نصفهم أجانب بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الاثنين، القبض على (10) مسافرين، بينهم (6) أجانب بحوزتهم مواد مخدرة في البصرة وميسان، إلى جانب القبض على متهم بسرقة صيدلية في صلاح الدين، وآخر بحوزته ورقة نقدية فئة مليون دولار ومنيفست في الديوانية.

وذكرت قيادة قوات الحدود العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز شرطة كمرك الشلامجة والشيب، التابعة لمديرية شرطة الكمارك في قيادة قوات الحدود، وفي عمليات منفصلة، تمكنت من إلقاء القبض على (10) مسافرين، بينهم (6) أجانب، بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة شملت مادة الكرستال، الترياك، والماريجوانا".

وأضافت، "وقد جرى تنظيم محاضر ضبط أصولية بحق المتهمين، وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وإلى صلاح الدين، ذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة، أنه "بعد ورود حادث سرقة مبلغ مالي من إحدى الصيدليات الطبية ضمن منطقة الديوم داخل مدينة تكريت، ولدى متابعة الكاميرات تم الاشتباه بأحد الأشخاص ويدعى (ك. ا. ع) وتمكن فريق العمل من متابعته ورصده والقبض عليه وضبط المبلغ المالي المسروق بحوزته خلال ساعات".

وتابعت، أنه "دونت أقوال المتهم بالاعتراف تحت إشراف القضاء وتوقيفه وفق أحكام المادة 444 ق.ع لينال جزاءه العادل".

وفي الديوانية، قالت شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة، إنه "بعد توفر معلومات دقيقة من قبل المصادر الخاصة التي تؤكد على وجود شخص في أحد أقضية الديوانية يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت قوة من مكافحة الجريمة المنظمة بإمرة مدير المكافحة وعدد آخر من الضباط والمنتسبين من إلقاء القبض على الشخص المذكور بالجرم المشهود".

وأشارت إلى أن "المتهم ضبطت بحوزته ورقة نقدية فئة مليون دولار مع المنفيست يروج إلى بيعها على المواطنين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء".