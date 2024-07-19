بتهم مختلفة.. شرطة بغداد تلقي القبض على العشرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر في قيادة شرطة بغداد الرصافة، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على 40 شخصاً بتهم مختلفة بينها القتل والمشاجرة والتزوير وبيع المشروبات الكحولية والتسول.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من قسم الصدر الثاني مركز شرطة الثورة وبصحبة مفارز مدنية وحسب المعلومات المتوفرة بوجود شخص مطلوب وفق المادة (406 قتل ق. ع) لمركز شرطة العزير في محافظة ميسان، تمكنت و بكمين محكم من إلقاء القبض على المتهم تولد 1979 في مدينة الصدر".

وبين أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإيداعه التوقيف من قبل مركز شرطة الثورة".

وأضاف أن "بلاغاً وصل إلى مركز شرطة سبع قصور شرقي بغداد يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق نار وعلى الفور تم تشكيل فريق من قسم شرطة الشعب وضابط مركز شرطة سبع قصور والقوة الماسكة للأرض من الشرطة الاتحادية، وتم القبض على المتهم تولد 2009 يعمل كاسباً ويسكن منطقة سبع قصور شرقي بغداد".

وأوضح أن "المتهم تشاجر مع المشتكي وأطلق النار عليه في الهواء وتم القبض على المتهم مع ضبط سلاح نوع كلاشنكوف بحوزته وإيداعه التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وتابع المصدر "كما تم القبض على متهم وفق أحكام المادة 457 من قانون العقوبات العراقي، من قبل قوة بمفارز مدنية و بأمرة ضابط مركز الملعب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإيداعه التوقيف من قبل مركز شرطة الملعب، وهو مطلوب إلى مركز شرطة الفحامة في عدة قضايا تحقيقية".

وأشار المصدر إلى أن "عمليات متفرقة في قاطع الرصافة أسفرت عن إلقاء القبض على متهم بالتزوير ومطلوب إلى مركز باب الشيخ، وآخر متهم بخيانة الأمانة مطلوب لمركز شرطة القاهرة، و متهم بالاعتداء تم تسليمه لمركز شرطة مدينة الطب، وشخص مطلوب وفق القرار 160 لإجراءت مركز شرطة الأعظمية".

وأردف أنه "ضمن ممارسة أمنية تم ضبط شخصين اثنين يستقلان عجلة محملة بأكثر من 100 قنينة مشروبات كحولية في منطقة الأعظمية، وأربعة آخرين من الباعة الجوالين للمشروبات الكحولية في منطقة الأعظمية أيضاً، كذلك القبض على شخص تولد 2002 في منطقة سيد سلطان علي أيضاً يبيع المشروبات الكحولية".

وضمن حملة مكافحة التسول والتشرد، أوضح المصدر أن "المفارز المدنية التابعة لمقر مديرية النجدة ومن خلال تجوالها بالتقاطعات ضمن منطقة الزعفرانية ألقت القبض على 13 متسولاً ضمن تقاطعات وشوارع الزعفرانية، وعشرة آخرين في منطقة الأعظمية، وثلاثة متسولين أطفال في تقاطع النداء وسط بغداد".