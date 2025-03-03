بتهمتي "الدكة" والدهس.. اعتقال 3 أشخاص في بغداد وذي قار

شفق نيوز/ اعتقلت القوات الأمنية، يوم الاثنين، شخصين في بغداد بتهمة الدكة العشائرية، فيما القت القبض على متهم في ذي قار اقدم على دهس مواطن ولاذ بالقرار.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها "رصدت قيام متهمين يستقلان عجلة برمي رمـانة يدوية على دار أحد المواطنين في بغداد / جانب الكرخ في منطقة الغزالية، وعلى الفور تم استنفار الجهود الاستخبارية والمتابعة الفنية حيث تم مراقبة سير العجلة والوصول الى هوية المتهمين والقاء القبض عليهم بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".

واضافت الوكالة، انه "لدى التحقيق معهما اعترفا صراحةً عن قيامهم بهذه الجـريمة وصُدقت أقوالهم قضائياً".

وعلى صعيد ذي صلة، ذكرت قيادة شرطة ذي قار ان "قسم شرطة قضاء سوق الشيوخ تلقى بلاغ حول وفاة شخص اثر تعرضه لحادث دهس من قبل سائق ستوتة لاذ بالفرار، وعلى الفور وجه قائد شرطة محافظة ذي قار بتتبع الموضوع وخلال وقت قياسي تمكن قسم شرطة قضاء سوق الشيوخ من القاء القبض على المتهم (ا.م.ن)".

وأشارت القيادة، في بيان ورد للوكالة، الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتقرر توقيفه استنادا الى المادة 36 من قانون المرور".