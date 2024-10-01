بتهمة قتل فريق "قناة الشرقية".. القضاء يحكم بإعدام إرهابيين إثنين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة جنايات المحافظة اصدرت حكماً جنائيا بحق إرهابيين اثنين مدانين بجريمة قتل.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت ضد متهمين اثنين احدهما ادعى انه ينتمي لإحدى الطرق الصوفية، بعدما تمت إدانتهما بقتل فريق قناة الشرقية في مدينة الموصل عام 2013 أثناء إعداد أحد التقارير الصحفية".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2004 ".