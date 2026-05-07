بتهمة إدارة "عالم سفلي".. سويرة البصراوية بقبضة الأمن العراقي

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، مساء الخميس، بالقبض على فتاة تدعى (سويرة البصراوية) عقب مداهمة دقيقة لمقهى تدار فيه ألعاب قمار بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العملية نفذها جهاز الأمن الوطني، وجرت بعد متابعة ورصد دقيق، وتم نقل المشتبه بها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات".

وأشار إلى أن "الفتاة تواجه تهماً تتعلق بتشويه الذوق العام والاتجار بالبشر واستغلال القاصرين".