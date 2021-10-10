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بتهمة توزيع الأموال ومخالفات للتعليمات .. اعتقال ناخبين في محافظتين عراقيتين

Category: أمـن

Date: 2021-10-10T10:04:19+0000
بتهمة توزيع الأموال ومخالفات للتعليمات .. اعتقال ناخبين في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية يوم الأحد بالقاء القبض على خمسة ناخبين بتهمة الترويج لمرشح "بارز" ومخالفة التعليمات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظتي المثنى وديالى.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية اعتقلت أربعة أشخاص وسط مدينة السماوة مركز محافظة المثنى بتهمة الترويج لاحد المرشحين البارزين في المحافظة وتوزيع الأموال على الناخبين.

وأوضحت المصادر أن عملية الاعتقال جرت من قبل فريق تابع للأمن الوطني وتم نقل المعتقلين على مركز تحقيق خاص.

في غضون ذلك قال مصدر حكومي في محافظة ديالى لوكالتنا، إن ناخبا دخل في مشاجرة مع مفرزة للشرطة قرب مركز انتخابي في اطراف ناحية العبارة 22 كم شمال شرق بعقوبة اثناء محاولته اصطحاب هاتفه النقال الى داخل المركز ما دفع قوة من الجيش للتدخل واطلاق النار في الهواء واعتقاله باعتباره ما قام به تجاوزا .

من جانبه نفى الناطق الرسمي باسم مديرية شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي، الاخبار التي تناقلتها عدد من وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن حدوث اطلاق نار على الناخبين من قبل مجاميع مسلحة في حي التحرير، مبيناً ان هذا الاخبار عارية عن الصحة الغرض منها التأثير على ارادة الشعب وزعزعة الامن والاستقرار في المحافظة.

وطمأن المهداوي اهالي ديالى بأن جميع المراكزالانتخابية آمنة وإجراءات عملية التصويت تجري بأنسيابية عالية دون اي تأثيرات خارجية بجهود الاجهزة الامنية ومفوضية الانتخابات.

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