بتهمة المحتوى الهابط والابتزاز.. القبض على "حنونة حكومة" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بإلقاء القبض صاحبة مركز تجميل في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه وفق مذكرة قبض القت قوة امنية القبض على صاحبة مركز تجميل واوشام ضمن منطقة المنصور في بغداد المدعوة (حنونة حكومة) بتهمة المحتوى الهابط.

وبحسب المعلومات المتوفرة لوكالتنا، فإن المتهمة قامت مؤخرا بنشر مقاطع فيديو مسيئة و فاضحة وخادشة للحياء و تحتوي على إيحاءات جنسية.

وتشير المعلومات إلى أن (حكومة) متهمة ايضا بايتزاز الفتيات والنساء اللواتي يترددن على مركزها من خلال التقاط صور لهن وتهديدهن بها.

وفي شهر شباط الماضي، شنت وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وقد القت القبض على العديد من الأشخاص بهذه التهمة.

وقد لاقت الحملة ترحيبا من قبل العراقيين نظراً إلى تدني مستوى المحتويات واستخدام الألفاظ غير اللائقة فيها من قبل بعض الشخصيات التي باتت مشهورة بهذه المحتويات على البرامج الرقمية ومواقع التواصل.

وكان مصدر قضائي قد أفاد في نهاية شهر شباط الماضي، بنقض محكمة التمييز قرارات الحكم الصادرة بحق المتهمين بنشر "المحتوى الهابط" الى 100 يوم فقط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز في حينها، إن "محكمة التمييز نقضت قرارات الحكم السابقة التي تتعلق بنشر ما يسمى (المحتوى الهابط) وخففت الحكم الصادر بحق المتهمين ليصبح 3 اشهر و10 أيام فقط".