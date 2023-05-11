بتهمة القتل.. صدور أمر قبض بحق نجل مسؤول محلي جنوبي العراق

شفق نيوز/ اصدرت محكمة تحقيق قضاء الاصلاح في ذي قار، يوم الخميس، أمر إلقاء القبض على نجل القائممقام ومتهم آخر، بقضية مقتل ضابط في الامن الوطني.

وطبقا لوثيقة صادرة من المحكمة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن محكمة التحقيق اصدرت أمراً بالقبض على المتهم "حكيم أحمد الرميض" وهو نجل قائممقام قضاء الإصلاح أحمد الرميض، وأمراً آخر بالقبض على متهم ثانٍ بقضية مقتل ضابط الامن الوطني الرائد عبد المهدي العمري في نيسان/ أبريل الماضي.

وصدر امر القبض صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، بتهمة القتل العمد.

وفي 13 نيسان/ أبريل الماضي، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، ان "افراداً من عشيرة الرميض قطعوا الطريق على ضابط في الأمن الوطني (الرائد عبد المهدي جميل العمري)، وهو ينتمي لعشيرة آل عمر، أثناء عودته من عمله وقاموا بقتله على طريقة الإعدام رمياً بالرصاص في الطريق العام، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

وكان نزاعاً عشائرياً قد اندلع قبل أيام من مقتل الضابط بين عشيرتي الرميض وآل عمر.