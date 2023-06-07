بتهمة الفساد المالي.. القبض على معاون محافظ نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الأربعاء، بأن قوة أمنية ألقت القبض على معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط، بتهمة الفساد المالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلية الصقور الاستخبارية اعتقلت معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي وفق أوامر قبض قضائية".

وبين أن "تهمة الموجهة للعباسي هي الفساد المالي".

وفي 16 حزيران/ يونيو 2022، أبلغ مصدر أمني مسؤول في نينوى، أن هيئة النزاهة أصدرت أمراً باستقدام معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي للتحقيق معه في تهمة موجهة إليه، ورفض المصدر الكشف عن تفاصيل القضية او التهمة لان التحقيق فيها ما يزال مجهولا.

كما أشار المصدر إلى ان العباسي قد مثل أمام قاضي النزاهة وأدلى بأقواله