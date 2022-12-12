"بتهمة الارهاب".. قوة امنية تعتقل موظفا بمكتب محافظ ذي قار حرض على حرق البهو

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بأن قوة امنية خاصة اعتقلت موظفا بديوان المحافظة بتهمة المادة 4 إرهاب.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية مشتركة اعتقلت الموظف (ع. خ) يعمل في مكتب محافظ ذي قار، محمد الغزي، بتهمة التحريض على حرق بهو الادارة المحلية في المحافظة قبل عدة أيام"، لافتا إلى أن "أمر القبض جاء وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وبين المصدر، ان "معتقلين آخرين بذات التهمة اعترفوا اثناء التحقيق على الموظف المعتقل من قبل الأجهزة الامنية".